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Bülent Arınç orman yangınları için bombaladı! O yasayı hatırlattı! Erdoğan'ı hedef aldı Gökçek'i de unutmadı

Bülent Arınç orman yangınları için bombaladı! O yasayı hatırlattı! Erdoğan'ı hedef aldı Gökçek'i de unutmadı

Bülent Arınç basın açıklaması yaparak orman yangınları için yapılan çalışmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti hedef aldı. Arınç Melih Gökçek'in de ismini vermeden yaptığı paylaşımları eleştirdi.

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Eski TBMM Başkanı ve AK Partili Bülent Arınç yaptığı basın açıklamasında orman yangınlarına ilişkin hükümeti eleştirdi. Devlet Denetleme Kurulu'nun göreve gelmesini söyleyen Arınç aksi takdirde Cumhurbaşkanı şahsının zarar göreceğini söyledi. 

Arınç, 14.04.1998 tarihinde Refah Partisi milletvekili olarak imzaladığı RP ve ANAP önergesi ile hazırlanan orman yangınlarını önlenmesi komisyonunun raporunu hatırlattı. Son 23 yılda bu alanda tek komisyon kurulmamasını eleştirerek hedefine hükümet yetkililerini de aldı:

"Üzülerek söylemeliyim ki yetkililerin birbiri ile çelişen beyanları yangınların söndürülmesinde kullanılacak uçak ve benzeri envanter üzerine yapılan tartışmalar sorumsuz bir belediye başkanının şuursuz ifadeleri ve halkın endişesinin giderilmemesi afet ile mücadele boyutunda zayıf kalındığını göstermektedir."

Arınç Devlet Denetleme Kurulu’nun görevlendirilmesi çağrısında bulunarak yapılmaması halinde cumhurbaşkanlığının zarar görebileceğini şu sözlerle söyledi:

"DDK görevlendirilmediği takdirde tüm kusur kabahat ihmal ve hatalar doğrudan Cumhurbaşkanına yöneltilir ve bu durumdan Cumhurbaşkanının şahsı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zarar görür."

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