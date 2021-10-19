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POLİTİKA

Bülent Arınç hangi soruya "Beni hapse mi tıktıracaksınız?" diye cevap verdi? İnsanı dinden soğutuyor

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'tan katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalar geldi. Bülent Arınç hangi soruya "Beni hapse mi tıktıracaksınız?" diye cevap verdi? CHP'nin oylarını artıracağına inanan Bülençt Arınç, ekonomik krizle ilgili de "Bir kısım örnekler insanı dinden soğutuyor" ifadelerini kullandı.

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Konya’nın yerel televizyonu Kanal 42’deki “Yaşayan Hafıza” programına konuk oldu.  Program sunucusu Cihad Doğan’ın “Çok önemli isimleri konuşacağız. Recai Kutan’ı konuşacağız, rahmetlik Oğuzhan beyi konuşacağız, Sizin Tayyip Bey ile olan çalışmalarınızı, diyaloglarınızı konuşacağız ve şimdiki Türkiye’yi de konuşacağız” sözleri üzerine Bülent Arınç araya girdi. 

Rize ve Trabzon demeyeyim de birileri huylanmasın...

Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la olan çalışmalarını konuşmak istemediğini şöyle anlattı: 

“Bence bu büyüklerimizi konuşalım, bu program böyle gitsin, günümüze gelme. Adam Rize’de bir suç işlemiş de İstanbul’a getiriyorlar. Rize misalini vermeyeyim de yanlış anlayanlar çıkabilir. Samsun diyelim isterseniz buna. Rize ve Trabzon’un dışında bir il olsun ki birileri huylanmasın."

Sadede geleyim de beni kodese mi tıkacaksınız!

"Anlat bakalım şu olayı diyor, karşısındaki adam. Çıktık diyor, bir fırtına, bir fırtına, bir fırtına… Sonra… E işte bir fırtına… Gel bakalım İstanbul’a doğru falan… O fırtınayı da atlattık, başka bir limana geldik, bir fırtına daha başladı, şu oldu, bu oldu. Artık İstanbul’a gelemeyince iki saat boyunca, yav sadede gel… Geleyim de beni kodese mi tıkacaksınız demiş adam…”

CHP’nin oyları artacak

CHP’nin eski laiklik çizgisini bıraktığını öne süren Arınç, bu süreçten sonra CHP’nin oylarının arttığını ifade etti. Arınç, “Oyları artacak öyle görüyorum ben” dedi. Youtube’da videosu bulunan liderler programını herkesin izlemesi gerektiğini vurgulayan Arınç, o günkü programlarda, liderlerin birbirine saygılı yaklaştığını belirtti. 

Bir kısım örnekler insanı dinden soğutuyor

Ekonomik krize de işaret eden Arınç, “Bir kısım örnekler insanları dinden soğutuyor, milliyetçilikten soğutuyor” açıklamasında bulundu. 

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