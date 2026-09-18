Buket Nurşah Tekışık kimdir? Rüşvet soruşturmasında neden gözaltına alındı?

Avukat Buket Nurşah Tekışık’ın gözaltına alınmasıyla birlikte yürütülen rüşvet soruşturmasının ayrıntıları merak ediliyor. “Buket Nurşah Tekışık kimdir?”, “Neden gözaltına alındı?”, “Hangi suçlamalar yöneltiliyor?” ve “Soruşturmada son durum ne?” soruları gündeme geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İstanbul’daki bazı adliyelerde devam eden dava ve yargılama süreçlerine rüşvet ve menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin başlatıldı. Operasyonda aralarında Buket Nurşah Tekışık’ın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

BUKET NURŞAH TEKIŞIK KİMDİR?

Buket Nurşah Tekışık, avukatlık yapan bir hukukçudur. Kamuoyunda özellikle 2023 yılında sosyal medya hesabından paylaştığı, savcı odasında çekildiği belirtilen fotoğraflarla gündeme gelmişti. Bu paylaşımın ardından hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldığı ve savcı hakkında da işlem yapıldığı haberleri basına yansımıştı.

BUKET NURŞAH TEKIŞIK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tekışık, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yargı süreçlerine rüşvet ve menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Savcılık açıklamasında, İstanbul’daki bazı adliyelerde görülen dava süreçlerinin çıkar karşılığında etkilenmeye çalışıldığı iddiasının araştırıldığı belirtildi. Buradaki ifadeler soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialara ilişkindir. Gözaltı işlemi, tek başına suçun kesinleştiği anlamına gelmez.

RÜŞVET SORUŞTURMASINDA KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 2’si avukat olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık tarafından bazı şüpheliler hakkında işlem başlatıldığı, hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin ise firari olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

SORUŞTURMANIN KONUSU NE?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasının merkezinde, İstanbul’daki bazı dava ve yargılama süreçlerine menfaat sağlama amacıyla müdahale edildiği iddiaları bulunuyor. Savcılık, M.Ş. isimli şüphelinin liderliğini yaptığı öne sürülen bir yapılanmanın adli süreçleri etkilemeye çalıştığı iddiasını araştırıyor.

BUKET TEKIŞIK DAHA ÖNCE NEDEN GÜNDEME GELMİŞTİ?

Tekışık’ın adı daha önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Savcı odasında çekildiği belirtilen fotoğraf sonrası kamuoyunda tartışmalar yaşanmış, konuya ilişkin adli ve idari inceleme süreçleri haber olmuştu.

OPERASYONDA ARAMA YAPILDI MI?

Evet. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde aramalar yapıldığı, soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen materyallere el konulduğu bildirildi.

BUKET NURŞAH TEKIŞIK’IN SON DURUMU NE?

18 Eylül 2026 itibarıyla Tekışık’ın soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri devam ediyor. Emniyet işlemleri ve savcılık sürecinin ardından hakkında verilecek karar netleşecek. Şu aşamada soruşturmanın sonucu ve olası hukuki durum hakkında kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

RÜŞVET SORUŞTURMASI NASIL İLERLEYECEK?

Gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından savcılık; serbest bırakma, adli kontrol uygulanması veya tutuklama talebiyle mahkemeye sevk gibi seçenekleri değerlendirebilecek. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni şüpheliler veya yeni deliller gündeme gelebilir.