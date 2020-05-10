Buket AydınKanal D'den neden istifa etti açıklaması olay oldu

Kanal D Haber Başkanı ve Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Demirören Medya Grubu'ndan istifa ettiğini duyurdu.

Abone ol

Demirören Medya Grubu'nda süpriz bir ayrılık yaşandı. Kanal D Haber Başkanı ve Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın istifa etti.

"Haber vermek nefes almak kadar kıymetli"

Aydın'ın yaptığı açıklama şu şekilde: "16 yıldan beri sizlere haber verme görevimi layıkıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Bu uğurda yeri geldi kendimi, yeri geldi ailemi ikinci plana koymaktan çekinmedim çünkü; sizlere haber vermek benim için nefes almak kadar kıymetli.

"Pandemi süreci hayatımı gözden geçirme şansı verdi"

Bu yaklaşımımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Hepimizin bildiği gibi yaşadığımız pandemi süreci içerdiği tüm zorluklara rağmen, bana kendimi dinleme ve hayatımı gözden geçirme şansı verdi. Evet, hayat çok kısa ve önceliklerimiz bizim kaderimiz.

"Görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum"

Durup, dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlenmiş olduğum görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum.

Nelson Mandela'dan alıntı yaptı

Nelson Mandela der ki, 'Büyük bir tepeyi aştığında insanın bulacağı şey, daha aşılacak çok tepelerin olduğudur' Aşılacak tepelerin, gidilecek yolların heyecanıyla, Demirören Medya Grubu'nun en büyük ve en değerli halkası olan siz izleyicilerimle yeni sezonda sürpriz bir projede buluşuncaya dek sevgiyle ve sağlıkla kalınız."

Daha önce de istifa ettiği iddiaları ortaya atılmıştı

Geçtiğimiz yıl Demirören Medya'da Buket Aydın krizi yaşandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Hatta Kanal D'de Ana Haber Bülteni'ni CNN Türk spikeri Semiha Şahin sunmuş Aydın daha sonra ekrana çıkmaya devam etmişti.

Yerine Bayramoğlu atandı

Kanaldan edinilen bilgilere göre Aydın'ın istifasının ardından Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevine Deniz Bayramoğlu'nun getirileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Demirören Medya Grubu çalışanlarına şöyle bir mesaj gönderildi:

"Kanal D Ana Haber Bülteni Spikeri ve Kanal D Haber Başkanı Sn. Buket Aydın ile Kurumumuzun yolları bugün (09.05.2020) itibari ile ayrılmıştır. 11.05.2020 tarihi itibari ile Kanal D Ana Haber ekran yüzü olarak Sn. Deniz Bayramoğlu atanmıştır.

Sn. Buket Aydın'a görev yaptığı dönem süresince kurumumuza vermiş olduğu emek ve sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkürlerimizi iletir, Sn. Deniz Bayramoğlu'na yeni görevinde başarılar dileriz."