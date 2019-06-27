Buket Aydın'ın yayında zor anları! 'Dağıldım' deyip gözyaşlarını tutamadı

Babası durumu anlattı: "Babası ve annesi çok güzel ve duygusal insanlar. Babası ile bir gün bir konserimde karşılaştık ve bana durumu anlattı. Ben de Beyza'nın yanına gitmeye başladım. Ona şarkılar çalıyordum. Durumu ile ilgili “Ne yapabiliriz?” diye düşündük."