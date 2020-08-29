Buket Aydın'ın hamile olduğu iddiası olay oldu gerçeği böyle açıkladı
Buket Aydın, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verirken hamile olduğu iddialarına da son noktayı koydu.
Kanal D'nin eski haber spikeri Buket Aydın, önceki gün Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi. İş insanı Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddia edilen Aydın, özel hayatı, hamile olduğu iddiası ve kariyer planlarına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.
Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan Aydın, iddialar hakkında şunları söyledi:
"İlişkim var veya yok demedim. Fotoğraflar bilgim dışında basına yansıdı. Fotoğrafları görünce çok şaşırdım. Herkes kafasına göre yorumlar yapıyor.''
''Benim bu konuda fazla konuşmamam daha iyi. Sonuçta haberciyim. Bir şey olursa görürsünüz. Özel hayat benim mesleğime zarar veriyor. Ben magazin figürü değilim. Emir'de (Sarıgül) magazin figürü değil."
Sarıgül ile pozları basına yansıdıktan sonra hamile olduğu yönünde haberler çıkan ünlü isim bu konuya da son noktayı koyarak şu ifadeleri kullandı: