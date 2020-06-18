Buket Aydın'dan olay yaratan sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Ünlü sunucu Buket Aydın, Demirören Medya Grubu'ndan istifa ettikten sonra 7 yıllık eşinden tek celsede boşanmıştı. Konuya ilişkin sert açıklamalar yapan Buket Aydın, katıldığı canlı yayında "Sırtımdan vurdular. İntikamım acı olacak" ifadelerini kullandı.
Mayıs ayının ilk haftasında Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunuculuk görevinden istifa eden Buket Aydın, istifasından birkaç gün sonra da 7 yıllık eşi Erce Baykal ile tek celsede boşanmıştı.
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Olay açıklamalar
Uçankuş TV'nin haberine göre ani istifasıyla gündeme gelen Buket Aydın, katıldığı canlı yayında yaşadığı olaylar ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
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Her yaptığı medyada geniş yer alan ünlü sunucu, ani istifasıyla ilgili konuşmamayı tercih etmiş ancak her fırsatta konuyla ilgili sorular yöneltilmişti.
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"Bu sektörde çok darbe yedim" diyen ana haber spikeri Aydın, en sonunda zehir zemberek açıklamalar yaptı ve "Sırtımdan vurdular." dedi.
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