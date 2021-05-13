Buket Aydın'dan ayrılan Emir Sarıgül Sibel Can'la beraber tatilde iddiasına olay açıklama
Buket Aydın ile ilişkisi biten Emir Sarıgül'ün Sibel Can'ka aşk yaşadığı ikilinin beraber tatilde olduğu iddia edildi. İddialara açıklama jet hızıyla geldi.
Buket Aydın, eşinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk yaşamaya başladı. İkili, ilk başlarda bu aşkı gizli tutmayı başarsa da sosyal medyada yayılan fotoğrafları her şeyi ele verdi.
Fakat Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün ilişkileri pek de uzun sürmedi. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Buket Aydın'la ayrılan Sarıgül'ün ise adı yeni aşk dedikodularına karıştı.
Emir Sarıgül ile Sibel Can'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Hatta iddialara göre, iki isim şimdilerde Bodrum'da teknede tatil yapıyor.
Hakkında çıkan aşk haberlerinin ardından Taze Magazin'e açıklama yapan Emir Sarıgül, iddiayı yalanlayarak şunları söyledi:
"Yapmayın! Benim 2 kızım var. Çocuklarımın annesi ile yollarımızı ayırdıktan sonra Buket Hanım İle birlikteliğim oldu. Onun dışında basında yer alan bu haberlere sadece gülüyorum.''