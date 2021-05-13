Buket Aydın'dan ayrılan Emir Sarıgül Sibel Can'la beraber tatilde iddiasına olay açıklama

Hakkında çıkan aşk haberlerinin ardından Taze Magazin'e açıklama yapan Emir Sarıgül, iddiayı yalanlayarak şunları söyledi:

"Yapmayın! Benim 2 kızım var. Çocuklarımın annesi ile yollarımızı ayırdıktan sonra Buket Hanım İle birlikteliğim oldu. Onun dışında basında yer alan bu haberlere sadece gülüyorum.''