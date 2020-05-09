HABER /  MEDYA
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti

Kanal D Haber Başkanı ve Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Demirören Medya Grubu'ndan istifa ettiğini duyurdu.

Abone ol

Demirören Medya Grubu'nda süpriz bir ayrılık yaşandı. Kanal D Haber Başkanı ve Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın istifa etti.

"Haber vermek nefes almak kadar kıymetli"
Aydın'ın yaptığı açıklama şu şekilde: "16 yıldan beri sizlere haber verme görevimi layıkıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Bu uğurda yeri geldi kendimi, yeri geldi ailemi ikinci plana koymaktan çekinmedim çünkü; sizlere haber vermek benim için nefes almak kadar kıymetli.

"Pandemi süreci hayatımı gözden geçirme şansı verdi"
Bu yaklaşımımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Hepimizin bildiği gibi yaşadığımız pandemi süreci içerdiği tüm zorluklara rağmen, bana kendimi dinleme ve hayatımı gözden geçirme şansı verdi. Evet, hayat çok kısa ve önceliklerimiz bizim kaderimiz.

"Görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum"
Durup, dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlenmiş olduğum görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum.

Nelson Mandela'dan alıntı yaptı
Nelson Mandela der ki, 'Büyük bir tepeyi aştığında insanın bulacağı şey, daha aşılacak çok tepelerin olduğudur' Aşılacak tepelerin, gidilecek yolların heyecanıyla, Demirören Medya Grubu'nun en büyük ve en değerli halkası olan siz izleyicilerimle yeni sezonda sürpriz bir projede buluşuncaya dek sevgiyle ve sağlıkla kalınız."

Daha önce de istifa ettiği iddiaları ortaya atılmıştı
Geçtiğimiz yıl Demirören Medya'da Buket Aydın krizi yaşandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Hatta Kanal D'de Ana Haber Bülteni'ni CNN Türk spikeri Semiha Şahin sunmuş Aydın daha sonra ekrana çıkmaya devam etmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
9 MAYIS 2020 koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı! Sağlık Bakanı Koca corona virüs verilerini açıkladı
Adana'da köpekleri döven adam ağız değiştirdi
Bakan Süleyman Soylu yaşlılar için ricada bulundu
AVM'ler yeni tedbirler belli oldu Sağlık Bakanlığı tüm detayları açıkladı
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan 'herhangi bir tarikata üye misiniz? sorusuna yanıt
QNB Finansbank'tan bayrama özel kredi! İşte detaylar
ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan'da 4.0 büyüklüğünde deprem! (9 Mayıs 2020)
Suudi Arabistan'da Prens Faysal bin Abdullah gözaltına alındı
Yunanistan, Kardak kayalıklarını Türkiye'ye bıraktı
Samsun'da sokağa çıkma yasağıyla ayrı kalan çifti, ekipler biraraya getirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79 bine yaklaştı
Esra Erol'daki Dilek kiminle birlikte notta ne vardı? Hülya Kuran ağladı
Yorumlar