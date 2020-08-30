Buket Aydın hamile mi? "Evlilik dışı bir çocuk..."

Hakkında çıkan hamilelik iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Buket Aydın, ilk önce konuşmak istemese de sonra içini döktü.

“Benim yaptığım işle ilgili kimliğe zarar verdiğini düşünüyorum bu durumun. Ben magazin figürü değilim. Aslında Emir de öyle biri değil” diyerek sitem etti.

Hamilelik iddialarını ise karnını göstererek cevap verdi.

“Kesinlikle yalan. Öyle bir şeyin olma ihtimali yok. Türkiye’de yaşıyoruz. Herkesin farklı görüşleri olabilir. Ama benim görüşüm, kesinlikle evlilik dışı bir çocuk doğurmayacağım yönündedir” dedi.

Bakalım aşk hayatı ile gündemden düşmeyen eski spiker Buket Aydın ve Emir Sarıgül aşkı nikah masasında bitecek mi?