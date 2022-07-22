Buket Aydın Emir Sarıgül sorusuna çıldırdı! Öyle bir cevap verdi ki..
Bir dönem Kanal D'de spikerlik yapan, gazeteci kimliği ile ön plana çıkan Buket Aydın özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmişti. Emir Sarıgül ile birlikte olan Aydın, sevgilisi tarafından aldatılmış ilişkisine bir şans daha vermiş, sonrasında birlikteliklerini noktalamıştı. Sarıgül, sevilen şarkıcı Sibel Can ile görüntülenmişti. Geçtiğimiz gün Bodrum'da objektiflere takılan Aydın'a Sarıgül sorusu yöneltildi. Güzel spiker o soru karşısında sinirlenerek " O kim ya..." diyerek cevap verdi.
Gazeteci kimliği ile ön plana çıkan Buket Aydın bir dönem Kanal D'de spikerlik yapmıştı. İlişki yaşadığı Emir Sarıgül tarafından aldatılan Aydın, birlikteliğine bir şans daha vermişti. Çift sonunda ayrılmıştı. Sarıgül, yılların şarkıcısı Sibel Can ile görüntülenmişti. Geçtiğimiz gün Bodrum'da kameralara yansıyan Buket Aydın, Emir Sarıgül sorusu sorulunca kızdı " O kim ya! Adını duymak istemiyorum arkadaşlar lütfen yeter artık ya" diyerek tepki verdi.
Spiker Buket Aydın bir süre Emir Sarıgül ile aşk yaşamıştı. Sarıgül tarafından aldatıldığı konuşulan Buket Aydın ilişkisine bir şans daha vermiş ama yine beklediğini bu aşkta bulamamıştı. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Buket Aydın, Emir Sarıgül’ün adını duyunca fena sinirlendi.
Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündem olan ünlü haber spikeri Buket Aydın, gündemden düşmüyor.
Bir anda Kanal D'deki görevinden istifa eden ve tek celsede eşinden boşanan Buket Aydın'ın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le aşk hayatı gündeme bomba gibi düşmüştü.