Buket Aydın Emir Sarıgül sorusuna çıldırdı! Öyle bir cevap verdi ki..

Gazeteci kimliği ile ön plana çıkan Buket Aydın bir dönem Kanal D'de spikerlik yapmıştı. İlişki yaşadığı Emir Sarıgül tarafından aldatılan Aydın, birlikteliğine bir şans daha vermişti. Çift sonunda ayrılmıştı. Sarıgül, yılların şarkıcısı Sibel Can ile görüntülenmişti. Geçtiğimiz gün Bodrum'da kameralara yansıyan Buket Aydın, Emir Sarıgül sorusu sorulunca kızdı " O kim ya! Adını duymak istemiyorum arkadaşlar lütfen yeter artık ya" diyerek tepki verdi.