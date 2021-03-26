Buket Aydın Emir Sarıgül ilişkisi bitti sebebi ise bomba!

Eski Kanal D Ana Haber Spikeri sunucusu Buket Aydın, işinden ayrıldıktan sonra sürekli olarak özel hayatıyla gündeme geldi. Boşanmasının ardından Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yeni bir ilişkiye başlayan Aydın, magazin gündemini uzun bir süre meşgul etti.