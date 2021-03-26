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Buket Aydın Emir Sarıgül ile olay yaratan ilişkisi bitti sebebi ise bakın ne

Buket Aydın Emir Sarıgül ile olay yaratan ilişkisi bitti sebebi ise bakın ne

Buket Aydın'ın Emir Sarıgül ile ayrılığı uzun bir süre konuşulmuştu ki ilişkide sona gelindi.

Buket Aydın Emir Sarıgül ile olay yaratan ilişkisi bitti sebebi ise bakın ne

Eski Kanal D Ana Haber Spikeri Buket Aydın, işinden ayrıldıktan sonra sürekli olarak özel hayatıyla gündeme geldi. Boşanmasının ardından Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yeni bir ilişkiye başlayan Aydın, magazin gündemini uzun bir süre meşgul etti.

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Buket Aydın Emir Sarıgül ile olay yaratan ilişkisi bitti sebebi ise bakın ne

Son olarak ise Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün bir yıllık ilişkisi sona erdi. Sarıgül'ün "Çalışma, gel hemen evlenelim" baskılarına dayanamayan Aydın, ilişkiye son noktayı koydu. 

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Buket Aydın Emir Sarıgül ile olay yaratan ilişkisi bitti sebebi ise bakın ne

Aydın'ın yakın çevresine "Kariyerim olumsuz etkileniyor. Bu ilişki beni magazinin içine çekiyor. İşimi bırakmak istemiyorum. Bu sefer dönüş yok, kesin olarak ayrıldık" dediği öğrenildi.

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Buket Aydın Emir Sarıgül ile olay yaratan ilişkisi bitti sebebi ise bakın ne

Buket Aydın: Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitiren Aydın, Atilla İlhan’ın şiirleri üzerine yüksek lisans yaptı.

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