Bugünkü havaya aldanmayın! İstanbul'a kar geliyor, AKOM tarih verdi

İSTANBUL'da bugün 16 derece ile bulutlu bir hava hakim... AKOM'dan yapılan yeni açıklamaya göre sıcaklıklar bir anda düşecek ve İstanbul'a kar gelecek. Hafta sonu kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı kentte yeni haftaya dikkat! İşte yapılan açıklama...

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da kar yağışı görüldü. Yağış yerini fırtınaya ve ılık havaya bıraktı. AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı geldi.Bu akşam saat 22.00'den itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetleneceğini bildiren AKOM, megakentin yarın kuvvetli fırtınaya uyanacağını aktardı.

10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Fırtına ile birlikte sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağını konusunda İstanbulluları uyaran AKOM, yarından itibaren de sıcaklıkların 10 dereceye kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceğini bildirdi. 

KAR İÇİN TARİH VERİLDİ
AKOM'un yayınladığı rapora göre ise cumartesi ve pazar günü kentte kuvvetli sağanak ve  fırtına beklenirken pazartesi günü de karla karışık yağmur yağacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı verilerde ise ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma günü azalacağı ve birçok şehirde kar beklendiği görüldü.

