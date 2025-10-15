Bugün yarın ve hafta sonuna dikkat! Gök gürültülü sağanak bekleniyor...
Meteoroloji'den İstanbul ve pek çok kent için uyarı yapıldı. Yapılan uyarıya göre hafta sonu İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bugün ise Marmara, Batı Karadeniz ile Trabzon çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İşte 15 Eylül Çarşamba bölge bölge il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 15-21 Ekim tarihlerinde beklenen hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre bugün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış etkili olacak.
CUMARTESİ VE PAZARA DİKKAT!
Meteoroloji'den hafta sonu için yapılan uyarıya göre ise haritalı hava durumu raporunda İstanbul'da hafta sonu gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
İşte bugün il il beklenen hava durumu...