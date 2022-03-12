Bugün sakın dışarı çıkmayın! Devasa kar kütleleri geliyor İstanbul'a kar çığ düşer gibi yağacak
İSTAMBUL'da son 35 yılın en yoğun kar yağışı bugün gerçekleşecek. Kar bugün en yoğun şekilde bugün etkili olacak. Meteoroloji, İstanbul'da beklenen gök gürültülü kar sağanakları için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Kar yağışının en çok olacağı saatler açıklandı. Ve vatandaşlara "Bugün sokağa çıkmayın" çağrıları yapılıyor. İstanbul'da beklenen yoğun kar meteoroloji radarına da yansıdı. HAva Forum uyardı: "DEvasa kar kütleleri öğleden sonra geliyor, çığ düşer gibi yağacak."
İstanbul son 35 yılın en yoğun kar yağışına hazırlanıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saat verip "Bugün zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan Kar yağışı bugün kuvvetlenerek devam edecek. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti. Meteoroloji son kar yağışı uyarısında "Bugün akşam saatlerinde başlayacak ve pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Vali ve İBB Başkanı'ndan uyarılar
Meteoroloji'nin İstanbul için turuncu kodlu uyarıda bulunduğunu belirten Vali Yerlikaya "Bu akşam ve pazar günü için çok dikkatli olmamız lazım, biz tedbirlerimizi aldık" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumartesi için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın çünkü cumartesi bu 5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle yarın için gösterin. Evinizde kalın, toplu taşıma kullanın" çağrısı yaptı
İstanbul radarına yansıyan görüntü korkuttu
İstanbul'da beklenen kuvvetli kar sağanağı, İstanbul'un meteoroloji radarına yansıdı. İşte İstanbul'da bugün beklenen kar yağışının radar görüntüsü...