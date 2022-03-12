Bugün sakın dışarı çıkmayın! 35 yılın en yoğun karı bugün yağacak İstanbul için saat verildi

Vali ve İBB Başkanı'ndan uyarılar

Meteoroloji'nin İstanbul için turuncu kodlu uyarıda bulunduğunu belirten Vali Yerlikaya "Bu akşam ve pazar günü için çok dikkatli olmamız lazım, biz tedbirlerimizi aldık" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumartesi için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın çünkü cumartesi bu 5 günün en yoğun kar yağışının olacağı gün. Dolayısıyla bu hassasiyeti özellikle yarın için gösterin. Evinizde kalın, toplu taşıma kullanın" çağrısı yaptı