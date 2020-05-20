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Bugün koronavirüs kaynaklı ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Koca açıklıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili güncel durumunun ele alındığı Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek basın açıklaması yapıyor.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplandı. Ölü, vaka artışı ve hastaların durumunun ele alındığı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirildi.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaşıyor.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Dünkü tablo

Türkiye'de dünkü koronavirüs vakalarına ilişkin son durum şöyleydi;

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