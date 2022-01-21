Bugün kar geliyor Meteoroloji son dakika haberiyle ürküttü asıl pazartesi çok kötü! Orhan Şen tarih ve yer verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden son dakika olarak geçen son hava durumu uyarısı arka arkaya gelecek şiddetli kar yağışıyla ilgili oldu. Meteoroloji Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan (22.01.2022 Cumartesi) itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olacağını haber verdi. Beklenmedik olan ise Karadeniz üzerinden gelecek olan çok daha kuvvetli bir yağışı oldu. Meteoroloji balkanlardan gelecek kar yağışı bitmeden önümüzdeki hafta 24 Ocak 2022 pazartesi itibariyle Karadeniz üzerinden daha soğuk bir havayla çok daha yoğun bir kar yağışının geleceğini haber verdi. AKOM ise Batı'dan gelecek kar yağışının Türkiye'ye İzlanda kışını getireceğini duyurdu. İşte meteorolojiden gelen o son dakika gelişmesi: