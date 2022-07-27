Bugün iyi yarın kalp krizi geçirtecek sıcak var meteoroloji İzmir, Ankara, Aydın, Manisa, Denizli...

Geçen hafta Avrupa'da binden fazla kişinin ölümüne sebep olan aşırı sıcaklar Türkiye'yi kavurmaya başladı. Sıcak havanın asıl etkisini ise Türkiye bu hafta yaşıyor. 28 Temmuz 2022 itibariyle sıcaklık çok daha artacak ve bugünü bile aratacak. Cuma günü ise Türkiye'nin aşırı sıcakların etkisinde kalmayan bölgesi olmayacak. Serin yayla havasına sahip olan Doğu Anadolu illerinde bile termometre kırmızıya dönecek. Önümüzdeki 5-6 gün aşırı sıcaklar devam edecek ve mevsim normallerinin üzerinde olacak. Bir iyi haber; aşırı sıcaklardan sonra bir ihtimal yağmurun gelmesi. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, önümüzdeki hafta salı günü İstanbul için yağmur ihtimali olduğunu söyledi.