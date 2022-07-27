Bugün iyi yarın kalp krizi geçirtecek sıcak var meteoroloji İzmir, Ankara, Aydın, Manisa, Denizli...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunda aşırı sıcaklar için uyardı. Bugün de sıcak ama 28 Temmuz 2022 itibariyle daha beter olacak. Serinliği ile bilinen Iğdır bile 37 derecenin üstünde sıcaklık görecek. Aydın, Manisa, Denizli, İzmir, Urfa kavrulacak, Ankara, Konya, Kayseri başta olmak üzere İç Anadolu illeri ter dökecek. Cuma günü sıcaklık 43 dereceleri görecek. İşte meteoroloji ve uzmanlardan gelen aşırı sıcak uyarısı:
TÜRKİYE Meteoroloji İşleri Müdürlüğü aşırı sıcakları haber veren son hava raporunu paylaştı. Avrupa'da ölümlere sebep olan aşırı sıcak hava dalgası asıl etkisini yarından itibaren gösterecek. Serinliği ile bilinen Doğu Anadolu'nun rakımı yüksek illerinde bile aşırı sıcaklar etkili olacak. Ege bölgesinde İzmir, Manisa, Denizli'de rekor sıcaklıklar kaydedilecek. İç Anadolu bölgesi de aşırı sıcaklarla ter dökecek. Ankara'dan Niğde'ye, Konya'dan Kayseri'ye kadar tüm bölgede sıcaklık bunaltıcı olacak. Güneydoğu Anadolu illerinde de mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar görülecek. Bazı illerde termometre 43 dereceye vuracak. Hissedilen sıcaklık ise 45 derecenin üstünde olacak. İşte Meteorolojinin son hava durumu raporu ve aşırı sıcak uyarısı verilen iller listesi:
Geçen hafta Avrupa'da binden fazla kişinin ölümüne sebep olan aşırı sıcaklar Türkiye'yi kavurmaya başladı. Sıcak havanın asıl etkisini ise Türkiye bu hafta yaşıyor. 28 Temmuz 2022 itibariyle sıcaklık çok daha artacak ve bugünü bile aratacak. Cuma günü ise Türkiye'nin aşırı sıcakların etkisinde kalmayan bölgesi olmayacak. Serin yayla havasına sahip olan Doğu Anadolu illerinde bile termometre kırmızıya dönecek. Önümüzdeki 5-6 gün aşırı sıcaklar devam edecek ve mevsim normallerinin üzerinde olacak. Bir iyi haber; aşırı sıcaklardan sonra bir ihtimal yağmurun gelmesi. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, önümüzdeki hafta salı günü İstanbul için yağmur ihtimali olduğunu söyledi.
Aşırı sıcakla kavrulacak iller : Meteoroloji verilerine göre perşembe günü itibariyle Ege bölgesinde İzmir, Aydın, Denizli, Uşak ve Manisa'da çok yüksek sıcaklıklar kaydedilecek. Sıcaklık bu illerde 40 dereceyi bulacak hissedilen ise çok daha yüksek olacak. İç Anadolu bölgesinde Çorum, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas dışında tüm iller aşırı sıcağın etkisini yaşayacak. Ankara, Konya, Kayseri'de 36-37 derecek sıcaklık var. Hissedilenle birlikte bu sıcaklık 40 dereceyi geçecek.
Doğu Anadolu bölgesinde Iğdır'da bile 36 derece sıcaklık görülecek. Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş illeri de aşırı sıcakla kavrulacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Hakkari dışında kalan tüm iller rekor sıcaklık görecek. Sıcaklık Urfa, Diyarbakır, Batman, Gaziantep illerinde 40 ile 43 derece arasında olacak. İstanbul ise bu aşırı sıcak hava dalgasını nispeten 'serin' geçirecek. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık yüksek olsa da termometre 34 derece civarında olacak.