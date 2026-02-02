Bugün itibarıyle başlıyor! ATM'ye kartını takan herkes şoke olacak

SMS VE ATM ÜZERİNDEN UYARI YAPILACAK

Limit indiriminden kartını seyrek şekilde kullanan müşterilerin daha fazla etkilenmesi beklenirken, yapılacak değişiklik öncesinde bankalar, kart limiti değişecek müşterilere bilgilendirme mesajı gönderecek.

SMS ve mail üzerinden yapılacak uyarıda banka tarafından tahsis edilecek yeni limite ilişkin detaylar paylaşılırken, ayrıca ATM üzerinden yapılacak ilk karlı işlemde de kredi kartı sahipleri, mevcut limitlerine yönelik bilgilendirme mesajı ile karşılaşacak.

10 MİLYON KULLANICI ETKİLENECEK

Bankacılık sektörünün aktardığı verilere göre Türkiye'de kredi kartı kullanıcılarının ortalama limiti 150 bin TL seviyesinde. 40 milyonun üzerindeki kredi kartı kullanıcılarının ise yalnızca yüzde 25'i 400 bin TL ve üzerinde bir limite sahip.