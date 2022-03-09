Bugün gelen kar yağışı 35 yılın en şiddetlisi! Meteoroloji 20 santim diyor İstanbul, Bursa, Balıkesir, Konya
Meteoroloji uzmanları 1987'den bu yana son 35 yılın en yoğun kar yağışı diyor. 9 Mart çarşamba günü başlayıp 15 Mart'a kadar sürecek. İstanbul'da okullar 15 Mart 2022 pazartesiye kadar tatil edildi. Orhan Şen, İstanbul için uyarı yaparken, meteoroloji İstanbul'a 5 gün aralıksız kar yağacağını duyurdu. İBB, metro seferlerini uzattı.
İSTANBUL, Ankara, Bursa, Balıkesir başta olmak üzere bir çok il son 35 yılın en yoğun mart karına hazırlanıyor. İstanbul'daki tüm kurumlar karla mücadele için alarma geçirilirken, havayola şirketleri yarınki uçuşlarını ertelemeye başladı. İstanbul Valiliği de okulları 10 Mart 2022 Perşembe gününden 14 Mart 2022 pazartesi gününe kadar tatil etti. İstanbul'da hava sıcaklığı Sibirya soğukları ile hissedilir şekilde düşerken kar yağışı kuzey ilçelerinde başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi beklenen 5 günlük kar yağışı için metro seferlerinde düzenleme yaptı. Kar yağışı sadece İstanbul'u değil, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Ankara, Kayseri, Sivas başta olmak üzere yurdun büyük bir kesimini etkileyecek. Meteorolojinin yayınladığı son hava durumu tahminine göre de bu yağış önümüzdeki haftaya sarkacak. İşte son hava durumu tahmini ve uyarılar:
Türkiye son 35 yılın en soğuk ve yoğun kar yağışına hazırlanıyor. Kar yağışı bugün yurda giriş yaptı. İlk etkisini de kuzey bölgelerde gösteriyor. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Bolu'da sulu kar yağışı başladı. Sulu kar yağışı gece Sibirya soğukları ile ısının daha da düşmesi ile yerini etkili bir kar yağışına bırakacak. Kar yağışı 10 Mart Perşembe günü Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu illerinde çok kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'de ise sulu kar ile başlayıp cuma günü kara çevirecek. Kar yağışı önümüzdeki 5 gün kuvvetli bir şekilde ara vermeden sürecek.
Sibirya soğukları : Yoğun kar yağışı Sibirya soğukları ile birlikte geldi. Sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 10 derece inerek mevsim normallerinin altına düşecek. Aşırı soğuklar ve tipi sebebiyle buzlanma, don olayları bekleniyor. Kar yağışı ise şiddetli rüzgarla zaman zaman tipiye çevirecek.
İstanbul'da kar yağışı başladı : İstanbul'da bugün öğle saatlerinde karla karışık yağmur başladı. Kar, Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu ve Yassıören Mahallesi'nde kendini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı Arnavutköy’de zaman şiddetini arttırarak sürüyor. Kar yağışı, Silivri'nin Gazitepe, Kadıköy ve Akören mahallerinde hafif şekilde etkisini sürdürüyor. İstanbul Valiliği kar yağışı sebebiyle 10 Mart 2022 Perşembe gününden 14 Mart 2022 pazartesi gününe kadar okulları tatil etti. Valilik üniversitelerin de tatil kararı alacağını duyurdu. Hamile ve engelliler de idari izinli sayıldı.