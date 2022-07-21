Bugün geldi asıl yarın çok sıcak olacak! Meteoroloji 42 derece diyor Antalya, İzmir, Muğla, Balıkesir

Dünya küresel ısınmanın en net etkilerini hissediyor. Serinliği ile bilinen Avrupa'nın kuzey ülkeleri bile aşırı sıcak hava dalgası ile kavruldu. İngiltere'de salı günü hava sıcaklığı 40 dereceyle tarihi bir rekor kırdı. İngiltere Meteoroloji Müdürlüğü, tarihinde ilk defa aşırı sıcaklıklara dair kırmızı alarm seviyesine geçildiğini duyurdu. Fransa’nın güneybatısında ise aşırı sıcak hava orman yangınlarına sebep oldu 10 bin kişi tahliye edildi. Portekiz'de hava sıcaklığı 47 dereceye kadar çıktı. Sıcak hava dalgası kuzey ülkeleri Almanya ve Belçika'yı bile terletti. Binden fazla kişinin ölümüne sebep olan sıcak hava dalgası beklendiği gibi Türkiye'yi de etkilemeye başladı. Bugün artmaya başlayan sıcaklıklar 22 Temmuz 2022 cuma gününden itibaren yurdumuzu kavuracak.