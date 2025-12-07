Bugün evden dışarı adım atmayın! Sarı kodlu uyarı, 17 saat sürecek

İSTANBUL için sağanak alarmı verildi. Valilik kentte beklenen yağış için sarı kodlu uyarı yapıldığını belirtti. Öte yandan AKOM, hafta sonu itibari ile sıcaklıkta hissedilir şekilde düşüş olacağını ve yağışın pazartesi gününe kadar süreceğini belirtti. İşte son uyarılar...

Valiliğin NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a sarı kodlu uyarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AKOM uyardı

AKOM'dan yapılan çıklamada, yağışların pazar günü saat 10.00'dan itibaren kent genelinde etkisini artıracağı, aralıklarla esen fırtınayla pazartesi sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği bildirildi. AKOM'un açıklamasında, fırtına ve kuvvetli yağışın neden olabileceği ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçması, su baskınları, taşkınlar ve yollarda göllenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda da uyarıda bulunuldu.

17 SAAT SÜRECEK

Hava tahminleri ile dikkat çeken Hava Forum sitesinde yağışın 17 saat süreceği bildirildi ve şu açıklama yapıldı:

"Sevgili İstanbullular pazar günü gün boyu yağmur bekliyoruz. Mecbur kalmadıkça arabanızla trafiğe çıkmayın. Herkes çıkarsa pazar günü %90-%95 trafik oranına ulaşırız, aman dikkat. Evde sahlep, çay efendime söyleyeyim kahve ve benzeri içeceklerle yağmuru izleyebilirsiniz..."