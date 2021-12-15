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Bugün doktora gitmeyin! Doktorların grevi başladı

Bugün doktora gitmeyin! Doktorların grevi başladı

Türk Tabipler Birliği'nin ilan ettiği sağlık personeli grevi bugün başlıyor. Özlük haklarına yapılacak iyileştirme Meclis'ten dönünce doktorlar grev kararı almıştı.

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TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddelerin yeniden görüşülmek üzere kanun teklifinden çıkarılmasına tepki gösteren hekimler, bugün ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

TBMM Genel Kurulu'nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklif geri çekildi. Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen ilgili maddeleri yeniden görüşerek, söz konusu maddelerin tekliften düşürülmesine karar verildi.

Tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu’na havale edildi.

Bugün iş bırakıyorlar

“Sakın geri atmayın” uyarılarında bulunan TTB, yaşanan gelişmeler üzerine grev kararı aldığını duyurdu.

TTB, kararında şu ifadelere yer vermişti:

“Şimdi G(ö)REV zamanı 15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV'deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır. “

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