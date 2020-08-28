Bugün çöl sıcakları geldi 1 hafta sürecek! Meteoroloji 40 dereceyi aşacak diyor

Meteorolojinin geçtiği son hava durumu alarmına göre aşırı çöl sıcakları cumartesi, pazar günü etkisini daha çok artıracak ve önümüzdeki hafta da devam edecek. Bu sıcak hava dalgası ile birlikte ısı mevsim normallerinin 8 derece üzerine çıkacak. Uzmanlar, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı uyarırken Meteoroloji de yayınladığı alarmda 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmamasını önerdi. Meteoroloji bazı illerde beklenen sıcaklık değerlerini de şu şekilde verdi: Ankara 32-36, İstanbul 31-33, İzmir 36-38, Antalya 35-38, Adana 36-40, Trabzon 26-28, Samsun 28-29, Diyarbakır 38-41, Erzurum 29-31 derece civarındadır.