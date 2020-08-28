Bugün çöl sıcakları geldi 1 hafta sürecek! Meteoroloji 40 dereceyi aşacak diyor
İSTANBUL, Ankara, Adana, İzmir başka olmak üzere bir çok il için aşır sıcak uyarısı geldi. Meteoroloji sitesinden geçen son dakika uyarısında 40 dereceyi bulacak sıcaklığa dikkat çekildi. Cezayir üzerinden gelen çöl sıcakları 1 hafta sürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden aşırı sıcak alarmı geçti. Cezayir'den gelecek sıcak hava dalgası yurt genelindeki sıcaklıkları belirgin oranda yükseltecek. Bugünden itibaren etkili olması beklenen sıcak hava ile birlikte Marmara bölgesinde sıcaklık 38 derecelere, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 40 derecelere ulaşacak. Aşırı sıcaklar önümüzde 5 gün boyunca etkisini daha da artırarak devam edecek.
Meteorolojinin geçtiği son hava durumu alarmına göre aşırı çöl sıcakları cumartesi, pazar günü etkisini daha çok artıracak ve önümüzdeki hafta da devam edecek. Bu sıcak hava dalgası ile birlikte ısı mevsim normallerinin 8 derece üzerine çıkacak. Uzmanlar, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı uyarırken Meteoroloji de yayınladığı alarmda 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmamasını önerdi. Meteoroloji bazı illerde beklenen sıcaklık değerlerini de şu şekilde verdi: Ankara 32-36, İstanbul 31-33, İzmir 36-38, Antalya 35-38, Adana 36-40, Trabzon 26-28, Samsun 28-29, Diyarbakır 38-41, Erzurum 29-31 derece civarındadır.
28 Ağustos cuma günü hava durumu : Cezayir'den gelen çöl sıcakları ilk etsini bugün Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gösterecek. Edirne, Kırklareli, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Antalya, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır'da termometre kızaracak.
29 Ağustos Cumartesi günü hava durumu : Çöl sıcaklıkları ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar özellikle hafta sonu 35-42 dereceye ulaşacak. Cumartesi günü Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Bursa, Sakarya ve Balıkesir başta olmak üzere bir çok ilde sıcaklık 35-38 derece aralığına çıkacak. Ege bölgesinde ise cumartesi günü bazı illerde termometre 40 dereceyi gösterecek. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu da aşırı sıcaklarla kavrulacak.