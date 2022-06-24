Bugün çok fena yağmur geliyor 1 hafta kesilmeyecek meteoroloji 61 ili uyardı Ankara, Adana, Bursa, Konya...
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporuyla alarm verdi. 24 Haziran 2022 cuma günü başlayacak şiddetli yağışlar bir hafta sürecek. Cumartesi pazar günü azalır gibi olsa da önümüzdeki hafta etkisini daha da artıracak. Hava sıcaklığı da düşecek. 5 günlük rapora göre İstanbul dahil 61 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sel, ani su baskınlarına karşı ise yurttaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünden (24 Haziran 2022 cuma) itibaren bir hafta devam edecek şiddetli yağışlar için uyardı. Gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışlar, sel baskınlarına sebep olabilecek kadar etkili olacak. Hava sıcaklığı yağmurla birlikte hissedilir derecede düşecek. Cuma günü özellikle Kocaeli, Bursa, Ankara, Kayseri, Konya dahil iç anadolu bölgesi, karadeniz ve doğu anadolu bölgesinde şiddetli yağışlar görülecek. Meteorolojinin son hava durumu raporuna göre hafta sonu da yağışlar hız kesmeyecek ve önümüzdeki hafta da aynı hızla devam edecek. 5 günlük rapora göre İstanbul dahil 61 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sel, ani su baskınlarına karşı ise yurttaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere şöyle: "Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kütahya, Denizli, Çankırı ve Diyarbakır çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Kocaeli, Isparta, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Burdur'un doğu, Antalya'nın iç kesimleri, Kars ve Erzurum'un kuzey, Tunceli ve Malatya'nın kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
24 Haziran 2022 cuma günü bu iller dikkat!
Meteoroloji şiddetli yağışlar için ilk son dakika uyarısını Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi için geçti. Geçen uyarı şöyle:
-Cuma öğleden sonra ve akşam saatlerinde Konya’nın güneyi, Karaman, Niğde, Isparta, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Adana’nın kuzey kesimleri, Mersin’in iç kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın güneydoğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.