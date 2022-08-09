Bugün başlıyor günlerce sürecek! Meteoroloji'den kritik uyarı İstanbul, İzmir, Antalya...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük haritaya göre bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan sıcaklık da bunaltmaya devam edecek. Bugün termometreler Adıyaman'da 40, Edirne'de 36, Antalya'da 31 dereceyi gösterecek. İşte bölge bölge son tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre hem sağanak görülecek hem de sıcak hava bunaltmaya devam edecek. 5 günlük hava durumu haritasında yağışın hafta boyu devam edeceği görülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Ankara, Bolu, Kars ve Ardahan çevreleri, Kocaeli'nin doğu ilçeleri, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışa dikkat!
Yağışların Ege Bölgesi (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir’in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri), Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya’nın iç kesimleri) ile Eskişehir çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.