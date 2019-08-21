Bugün başlayıp yarın sürecek! İstanbul-Ankara- Kocaeli hava durumu

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu tahminine göre şiddetli yağışlar bugün başlayacak ve cuma gününe kadar devam edecek. Yağışlar, İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Samsun ve Kayseri başta olmak üzere 21 ilde etkili olacak. Ekrem İmamoğlu da şiddetli yağış uyarısı üzerine tatilini bitirip İstanbul'a döndü. Geçen defaki yağış çok hücreli fırtınaydı... Şimdi de benzeri geliyor.