Bugün başlayıp yarın sürecek! İstanbul-Ankara- Kocaeli hava durumu
İSTANBUL, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Samsun ve Kayseri başta olmak üzere 21 il için meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi. Ekrem İmamoğlu da haberi alınca tatilini bitirip İstanbul'a döndü.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu tahminine göre şiddetli yağışlar bugün başlayacak ve cuma gününe kadar devam edecek. Yağışlar, İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Samsun ve Kayseri başta olmak üzere 21 ilde etkili olacak. Ekrem İmamoğlu da şiddetli yağış uyarısı üzerine tatilini bitirip İstanbul'a döndü. Geçen defaki yağış çok hücreli fırtınaydı... Şimdi de benzeri geliyor.
Şiddetli yağış beklenen iller : Meteorolojinin verilerine göre bugün ilk olarak Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illerde kuvvetli yağışlar görülecek. Perşembe günü de yağışlar bu bölgelerde etkisini artırarak devam edecek. Şiddetli yağış beklenen iller şunları:
İstanbul, Ankara, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Eskişehir. Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Tokat, Çorum, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize
Yağışı haberini alan Ekrem İmamoğlu tatilden döndü
Geçtiğimiz hafta sona İstanbul 'çok hücreli fırtına' ile sarsılmış ve büyük sel baskınlarına maruz kalmıştı. Meteorolojiden gelen uyarı da benzer bir fırtınaya işaret edince tatilde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'a dönüş yaptı.
AKOM'dan gelen uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2 gün şiddetli yağış beklendiği belirtilerek şöyle denildi: "İstanbul'da perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak riski bulunuyor. İBB ekipleri, ani ve kuvvetli yaz yağmurlarının, yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için tedbirlerini aldı." Açıklamada, vatandaşların da ani yağış ve su baskını riskine karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.