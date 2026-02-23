BIST 14.054
Anadolu Ajansı
Bugün aynı bölgede ikinci kaza oldu! Ölü ve yaralılar var

Erzurum'un Aşkale ilçesinde aynı bölgede ikinci kez meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde çok sayıda aracın karıştığı ve 27 kişinin yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği Erzurum-Aşkale kara yolunda ikinci kez zincirleme bir trafik kazası daha meydana geldi.

İran'a ait yolcu otobüsü ve iki tırın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

İki kaza nedeniyle Erzurum-Erzincan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

