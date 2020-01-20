Bugün 21 ilde kar var! 23 - 24 Ocak'ta çok etkili olacak İstanbul'da listede

Yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası yurda giriş yaptı. Türkiye’nin büyük kısmında hava sıcaklıkları düşüşe geçerken kar ve yağmur yağışı da etkili olmaya başlıyor. Meteorolojinin yayınladığı rapora göre İstanbul da bu hafta kar yağışı alacak. Peki bu kar yağışı ne zaman etkili olacak, bugün hangi illerde kar var. İşte meteorolojinin geçtiği verilerle haftanın hava durumu raporu: