Bugün 2 saat aralıksız şiddetli yağmur yağacak! Meteoroloji yeni duyurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. .
Yağmurla birlikte yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Açıklamada şöyle denildi:
Son radar verileri ve tahminlere göre, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçelerinde önümüzdeki 1 saat süresince kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Son radar verileri ve tahminlere göre, Yalova çevrelerinde önümüzdeki 2 saat süresince kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yağışların bir anda bastırmasıyla birlikte Pendik'te cadde ve yolları su bastı. Kuvvetli yağmur sonrası vatandaşlar zor anlar yaşarken, araçlar trafikte mahsur kaldı.