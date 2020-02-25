Buğra Gülsoy'un doğum gününde kavga çıktı! Arkadaşı muhabire saldırdı

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, önceki akşam doğum gününü sevdikleriyle beraber kutladı. Ünlüler dünyasından çok sayıda insanın katıldığı doğum gününe Buğra Gülsoy'un yakın arkadaşı Efe Gürsoy ile Uçankuş TV muhabiri arasında gerginlik oldu.