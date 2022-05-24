 Buğra Bahadırlı kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor? Buğra Bahadırlı anne ve babası kimdir?

59 yaşındaki Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı haberinin ardından özel hayatı ve 2009 yılından beri sevgilisi olan Buğra Bahadırlı merak konusu oldu. Daha önce Sakarya Fırat dizisinde rol alan Buğra Bahadırlı 38 yaşında. Yaşın hiçbir önemi yok diyen Buğra Bahadırlı ne iş yapıyor, hangi dizilerde rol aldı?

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Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı haberinin ardından hayatı hakkında bir çok konu merak edildi. Dikkat çeken açıklamaları ve ilişkiler üzerine söyledikleri ile zaman zaman tepki çeken Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı da araştırılmaya başladı. 2009 yılından beri Billur Kalkavan ile sevgili olan Buğra Bahadırlı 38 yaşında. 1984 doğumlu olan Buğra Bahadırlı daha önce Sakarya Fırat adlı dizide rol almıştır. Bahadırlı, ‘Bana bir şeyler katabilecek bir kadınla olmak benim için önemli, eğer ki ben çocuk isteseydim ilişkimiz olmazdı. İlişkinin yaşlısı benim, Billur ile gençleşmeyi öğrendim ‘ açıklamasında bulunmuştu.

Buğra Bahadırlı kimdir: Buğra Bahadırlı, 8 Şubat 1984 tarihinde dünyaya geldi. Buğra Bahadırlı aslen Ankaralıdır. Ankara Anadolu Lisesi'de okuduktan sonra lisansını Atılım Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümünde tamamladı. Buğra Bahadırlı, 2009 yılından bu yana Billur Kalkavan ile birliktedir. Tam ismi Berk Buğra Bahadırlı TRT 1 televizyon kanalında yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide jandarma Er Hamza Gemalmaz rolü ile dikkatleri üzerine çekti.

Buğra Bahadırlı, daha önceki bir röportajında da aralarındaki yaş farkıyla ilgili şunları söylemişti:

Gönüller bir olunca, zamansızlık başlıyor. Yaş farkı benim gözümde senin algıladığın gibi değil. Yaşın hiçbir önemi yok.