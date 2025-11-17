Buchi Laba Osimhen'in son durumunu açıkladı!
Osimhen'e yakınlığıyla bilinen Nijeryalı gazeteci Buchi Laba, golcü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, ülkesinin Demokratik Kongo ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşadı ve maçı yarıda bıraktı.
Yıldız futbolcunun sağlık durumu belirsizliğini korurken Nijeryalı gazeteci Buchi Laba'dan, golcü oyuncunun son durumu hakkında açıklama geldi.
"İLK GÖSTERGELER CİDDİ OLMADIĞINI SÖYLÜYOR"
Osimhen'e yakınlığıyla bilinen Laba, "Victor Osimhen’in sakatlığı bir hamstring (arka adale) sakatlığıdır.
