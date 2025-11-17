BIST 10.698
Buchi Laba Osimhen'in son durumunu açıkladı!

Osimhen'e yakınlığıyla bilinen Nijeryalı gazeteci Buchi Laba, golcü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Buchi Laba Osimhen'in son durumunu açıkladı! - Resim: 1

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, ülkesinin Demokratik Kongo ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşadı ve maçı yarıda bıraktı. 

Buchi Laba Osimhen'in son durumunu açıkladı! - Resim: 2

Yıldız futbolcunun sağlık durumu belirsizliğini korurken Nijeryalı gazeteci Buchi Laba'dan, golcü oyuncunun son durumu hakkında açıklama geldi.

Buchi Laba Osimhen'in son durumunu açıkladı! - Resim: 3

"İLK GÖSTERGELER CİDDİ OLMADIĞINI SÖYLÜYOR"

Buchi Laba Osimhen'in son durumunu açıkladı! - Resim: 4

Osimhen'e yakınlığıyla bilinen Laba, "Victor Osimhen’in sakatlığı bir hamstring (arka adale) sakatlığıdır. 

