Bu zamanda taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası! Yaralılar gözaltılar var

İddiaya göre, aynı mahallede oturan O.O. (20) ile S.O'ya (17) küçük yaşta aileleri tarafından beşik kertmesi yapıldı. Aradan yıllar geçti her iki gençte evlilik çağına ulaştı. Ancak damat O.O. beşik kertmesi S.O.’yu istemeyince, kız tarafı ve erkek tarafı arasında husumet başladı.