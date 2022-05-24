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Bu yiyecekleri sakın ağzınıza sürmeyin! Hasta olmamak için Canan Karatay yasak listesini açıkladı

Bu yiyecekleri sakın ağzınıza sürmeyin! Hasta olmamak için Canan Karatay yasak listesini açıkladı

Kilo vermek isteyenler, kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanları uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, bazı yiyeceklerin asla yenilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu yiyecekleri sakın ağzınıza sürmeyin! Hasta olmamak için Canan Karatay yasak listesini açıkladı

Ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, doğal ve dengeli beslenme için gerekli olanları her fırsatta duyuruyor. 

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Bu yiyecekleri sakın ağzınıza sürmeyin! Hasta olmamak için Canan Karatay yasak listesini açıkladı

 Canan Karatay, bu sefer kilo vermek isteyenler, kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklardan korunmak için mutfağa girmemesi gereken yiyecek ve içecekler sıraladı.

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Bu yiyecekleri sakın ağzınıza sürmeyin! Hasta olmamak için Canan Karatay yasak listesini açıkladı

Doğal beslenme için şimdiye kadar kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu gibi besinlerin önemini anlatan Canan Karatay; bu sefer yasaklı besinler listesi ile ön plana çıktı. 

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Bu yiyecekleri sakın ağzınıza sürmeyin! Hasta olmamak için Canan Karatay yasak listesini açıkladı

Özellikle kilo vermek isteyenler, kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanları uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, hazır gıdalara karşı uyarıyor. 

İşte Canan Karatay'ın yasak listesi...

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