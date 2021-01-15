Bu yıl ilk kez yaptı! Adıyaman'da fiyatını duyan inanamadı yok satıyor
ADIYAMAN'da yaşayan Mehmet Yaşar Yiğit bu yıl ilk kez denediği üretimle taleplere yetişemiyor.
Adıyaman'da arıcılık yapan Mehmet Yaşar Yiğit'in ürettiği "safranlı bal" yoğun ilgi görüyor. Merkeze bağlı Rezip köyünde organik bal üreticisi Yiğit, tarlasına bin soğan safran ekti ve yaklaşık 100 arı kovanını safranların bulunduğu yere yerleştirdi.
Arılarını safran çiçekleriyle bir araya getiren Yiğit, bir yandan safran üretimi yaparken diğer yandan da arıların safran çiçeğindeki poleni alarak yaptığı balın hasadını gerçekleştirdi.
Bu yıl ilk kez iki şifa kaynağını bir araya getirerek 100 kilogram safranlı bal üreten Yiğit'in ürünleri kısa sürede tükendi.
Kentte 6 yıldır sertifikalı organik bal üretimi yapan Mehmet Yaşar Yiğit, 2018 yılında safran üretimine başladığını, ektiği soğanların her birinin 3-4 soğan daha verdiğini, bunları da ekip çoğaltacağını anlattı.