Bu yıl 52 kez rekor tazeleyen altında hikaye bitti sanmayın! Daha yeni başlıyor
Altın ons fiyatı jeopolitik risklerin etkisiyle 4 bin 500 doları aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı.
Bu yıla 2 bin 620 dolardan başlayan ons altın, jeopolitik gelişmeler, ABD yönetiminin uyguladığı tarifeler ve dünyadaki siyasi belirsizliklerin etkisiyle alış ağırlıklı seyir izledi.
Bu gelişmelere ABD'de hükümetin kapanması eklenince ons altındaki yükseliş ivmelendi.
BU YIL 52 DEFA REKOR KIRDI
Jeopolitik risklerin artmasının yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarında yeni indirimler yapılacağına işaret eden ekonomik verilerinin etkisiyle altının onsu salı akşamı ilk kez 4 bin 500 doların üzerine çıktı. Güne pozitif seyirle başlayan ons altın 4 bin 525 dolara yükselerek rekor kırdı. Böylece, artan küresel belirsizlikle altının onsu bu yıl 52 kez rekor yeniledi.
Altının onsu, yıl başından bu yana yüzde 71 veya 1880 doların üzerinde değer kazandı.
Gümüş fiyatlarının da altın fiyatlarına paralel yükselmesi dikkati çekiyor. Spot piyasada ons başına yaklaşık 71 dolara yükselen gümüş, yıl başından bu yana yüzde 137 artışla, yüzde 71 artış gösteren altını geride bıraktı.