Bu yıl 52 kez rekor tazeleyen altında hikaye bitti sanmayın! Daha yeni başlıyor

BU YIL 52 DEFA REKOR KIRDI

Jeopolitik risklerin artmasının yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarında yeni indirimler yapılacağına işaret eden ekonomik verilerinin etkisiyle altının onsu salı akşamı ilk kez 4 bin 500 doların üzerine çıktı. Güne pozitif seyirle başlayan ons altın 4 bin 525 dolara yükselerek rekor kırdı. Böylece, artan küresel belirsizlikle altının onsu bu yıl 52 kez rekor yeniledi.