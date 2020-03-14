Bu VİRÜS Başka

Cinin Wuhan eyaletinde ortaya çıkıp dünya genelinde küresel sorun olmaya devam eden korona virüs (Covid-19) hastalığın şekil değiştirerek Türkiye’de yayılarak çoğaldığını görmekteyiz

Her ne kadar tıbbi olarak belirlenmiş beş vaka virüse yakalanmış, test sonucu pozitif çıksa da ülkemizde bu virüs şekil ve boyut değiştirerek daha tehlikeli bir hal almıştır.

Mevcut korona virüsünün belli yaşlarda belirli rahatsızlıklara bağlı olarak ağır ya da hafif atlatılırken, ölüm oranları özellikle 70 yaş üstü kronik rahatsızlıkları olanları etkili olmaktadır.

Biz de çıkan bu virüs hiç kimseyi ayırt etmiyor, yaşa ya da hastalık temeline bakmadan herkesi etkiliyor.

Korona virüsü etnik anlamda DNA yapısına göre bazı coğrafyalarda hafif atlatılsa da, vatandaşlar Türkiye tipi bu virüsten yüzde yüz etkilenmektedir.

Bu hastalığın temelinin aslında korona ile değil çok daha öncelere dayandığına inanılmakta, ortaya çıkış şekliyse: genelde yaşanan önemli durumlarda birlik olmamız gereken günlerde ortaya çıkmasıdır.

Depremlerde, salgın tipi hastalıklarda, özellikle olağan üstü durumlarda yayılarak çoğalmakta

Belirtileri:

Aç gözlülük, ahlaksızlık, vicdansızlık, toplum olma bilincinden uzak yala yutuculuk

Görüldüğü kişiler:

Daha çok, kendine üretici diyen, hangi alanda olursa olsun ticaret yaptığını sanan hırsızlardır.

Kullandığım ifadeler o kadar kifayetsiz kalıyor ki , bu insan görünümlü asalaklarla aynı havayı solumanın korondan daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum.

Daha ülkede bir salgın olmadığı halde, sayı artınca ne olacak, yapanın yanına kar mı kalacak

Bu ülke ne zaman bu kadar virüslü beyinlerle sahip oldu.

Beğenmediğimiz Çinliler de böylesi bir olay yaşanmış mıdır? bir liralık maske yüz liraya satılmış mıdır? Sanmam.

Bir günde, taksiciler, emlakçılar, ayakçılar, herkes medikal ci oldu. Herkes maske alıp maske satıyor. El dezenfektanlara el sürülemiyor, alternatif kolonya el yakıyor.

Hileli ürünlerin yok satması cabası.

Birazda biz sorumluyuz bu duruma. Sürü psikolojisinde oraya buraya savrulursak, sormadan sorgulamadan, hayır bunun fiyatı bu değil demedikçe, hak arayış kültürüne kavuşmadıkça sürünün etrafında kurt sürüsü çok olacaktır. Toplum olarak bu kepazeliğe tepki koymalıyız, belki de ifşa etmeliyiz.

Çinlinin yediği fareyi, yarasayı görüp midesi atanların, içimizdeki fırsatçıların kanımızı emmesine, Hak yemesine sessiz mi kalacak.

Kanunen karaborsacılığın, haksız yere özel anlarda ülkenin sosyal dengesini etkileyecek fiyat politikası uygulayanlara farklı bir kanuni düzenleme şart olmuştur.

Öyle sembolik para cezaları ancak kardan zarardır ki buda devede kulak kalır.

Mahallemin eczanesinin bir gün önce aldığım kolonya ya bir gün sonra komşuma yüzde elli zamla satması ve eczacının bunu gayet normalleştirmesi karşısında, onun yerine ben utandım.

Nasıl bir para hırsıdır.

Dersin havadan birileri para yağdırıyor, bazı esnaf bunu toplamanın derdinde

Herkes yapıyor ben enayi miyim anlayışı.

Be ahlaksız

Hırsızsın hırsız…

Sen insanların psikolojisini, ruhunu. Toplum olma inancını alıp satıyor, bir olama duygusunda vatandaşlık bilincini zehirliyorsun.

Bu ülkede vergisini veren bir olma bilincinde ülkesinin bekası için canını malını feda edecek milyonlar olduğu gibi

Maalesef bu ülkenin nimetlerini sadece sömüren, kendini vatandaş görmeyip gurup olarak avlanan çakal sürüsü gibi görenler var. Sorunun kaynağı da bunlar...

Türkiye toplumu korona virüsüne karşı dayanıklı çıkacaktır, Ölüm oranları düşük, yayılımı daha az olacaktır, ancak

Kamu gerekli önlemleri almadığı taktirde

İnsanlık yani Türk toplumu büyük yara alacaktır.

Vicdanların öldüğünü göreceğiz.