Bu ülkenin milli bir düşünce kuruluşu yok mu?

Bu ülkenin yerli ve milli kimliklerinden asla şüphe duyulmayacak yetişmiş çok değerli aydınları, bilim insanları, askeri, polisi ile güvenlik ve strateji uzmanları var…



Ama ne hikmetse devlet politikalarında aktif rol oynamaları için gerekli desteği göremezlerken, kendileri de devlet politikalarına destek olmak için küresel güçlerin tezlerine karşı anti tezlerle ortaya çıkamazlar!..



Ama ABD de Batı da İngiltere de öyle mi?



Medyanın içerisinde oldum olası takip ederim o devletlerin desteklediği birçok düşünce kuruluşu hegemonya kurmak istedikleri ülkelere yönelik raporlar yazarlar!..



Sonra da bunu medyaya sızdırıp o ülkelerde algı operasyonları kafaları karıştırırlar



Biz de hakkımızda yazılan raporları okuyup “Vay be” der tartışıp dururuz…



İşte bunun son örneğini yaşıyoruz…

ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND Corporation'ın Türkiye ile ilgili yayımladığı Türk ordusundaki orta kademedeki subayların kaygılı olduğu, bunun yeni bir darbeye dahi yol açabileceği yönündeki rapor, yeni bir darbe tartışmasına yol açtı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buna karşı "Darbe tehlikesi hazırlığı varmış gibi gündemler, Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya dönük bir yaklaşım" dedi.



Dedim ya…

Bu ülkenin yetişmiş güvenlik ve strateji uzmanları neden devletinin güvenlik politikalarında içeriden veya dışarıdan rol almazlar!..



Neden ABD’de Türkiye hakkında art niyetli rapor hazırlayan “RAND Corporation” kuruluşları gibi kuruluşlar bu ülkede olmaz, neden ABD’si, Batı ülkeleri, İngiltere’si ve İsrail gibi ülkeler hakkında rapor hazırlayıp servis etmezler!..



Neden o ülkelerin kafasını karıştırmazlar!



Dedim ya bu ülkede çok önemli siyasetçi bilimcilerimiz ,güvenlik ve strateji uzmanlarımız var…

Artık devlet politikamızda yerli ve milli düşünce kuruluşları da yerini almalıdır.

Dışarıdan ülkemiz içine nifak tohumu gibi atılan raporlara, tezlere karşı neden bizim ülkemizden "anti tez " raporlar rakip sahaya sürülmez!..

Artık zamanı değil mi?

Bu ülkenin yerli ve milli bir düşünce kuruluşu sahaya inmeli...

***



Bakın çok önemli bir isim…



Dr. Mehmet Bozkuş



Yüzde yüz yerli yüzde yüz milli ve iktidarı destekleyen bir siyaset bilimci, bir güvenlik bir stratejik uzmanı.

Siyasi atmosferdeki ve Ortadoğu’daki gelişmelere hakim…



İdlib’de bugün yaşananları iki ay önce kaleme alarak uyarmış…

Kendisi ile çok değerli dostlarımızla birlikte bir masada birlikte sohbet etme imkanı da buldum…

Adeta bir "güvenlik masası " gibi oturup konuştuk..

Sayın Bozkuş’un son günlerde ABD'de ortaya çıkan ve ülkemizde kafaları karıştırıp darbe tartışmalarına neden olan "RAND RAPORU" ilgili analizini sizlerle paylaşmak istedim.

Sözü ona bırakalım…



***

"Son günlerde yeniden darbe söylentileri sıkça dile getirilmeye başlamıştır elbette bunu dillendirenlerin de, dillenmesini isteyenlerinde bir bildikleri vardır.



Darbe söylentilerine mehaz olarak öne sürülen neredeyse FETÖ’nün siyasi ayağı diyebileceğimiz Rand Corporation’un son raporu oldu.



Oysa aynı kuruluş daha önce de birçok raporlar yayınladı. İlki Selim Sayarı’nın kaleme aldığı Şubat 1990’da yayımlanan rapor ve yine 2008’de “Siyasal İslam’ın Yükselişi” başlıklı rapor en çok dikkat çekenlerdendir.



Bilhassa 2008’deki raporda sıralanan 4 senaryonun 4. maddesi oldukça ilginç. “Sosyal gerilimler öyle artar ki ordu ya yumuşak darbe yapar ya da düşük ihtimal de olsa doğrudan müdahale eder” denilmektedir.



Lütfen o günleri takiben başlatılan Cumhuriyet mitinglerini hatırlayınız!



Son olarak yayınlanan ilgili kuruluşun raporunun bir yerinde, “Orta kademe subaylarında bir rahatsızlık var. FETÖ soruşturmaları kendilerine uzanır diye korkuyorlar. Orta vadede darbe olabilir.” ifadesi yer alıyor.



Keza darbe söylentileri de bu ifade üzerinden yürüyor.

Soru şu gerçekten Türkiye’de yeni bir darbe olur mu?



Elbette Çandarlı Halil Paşa’dan, Yaşar Büyükanıt’a kadar yönetime nizamat vermek isteyenler hep olmuştur.

İsterseniz buna 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u da dahil edebilirsiniz.



En genelde askeri bürokrasiden yargı bürokrasisine kadar neredeyse tüm üst düzey bürokrasi sivil yönetimleri “KUMA” gibi görürler.



Bu nedenle de halkın seçtiği yönetimleri kabulde güçlük çekerler. Yönetimlerin, devletin imkânlarından en çok onlar yararlanırlar, yönetimlerden de en çok onlar şikâyet ederler.



Dolayısıyla Osmanlı’dan günümüze darbe geleneği aksamadan devam ediyor.



Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu “Ordu ve Politika” adlı eserinin girişinde şöyle bir soru sorar:



“Ordu politika yapar mı?”



Cevabını kendisi verir.



Ordunun politikadan ari bir halinin olmadığını bayramlarda şehir merkezlerinde “TAK”ları kurmalarından askeri çarşı iznine çıkarırken en güzel ve temiz kıyafetleri giydirmesine kadar ordunun her halinin politika olduğunun altını çizer.



Bütün darbe söylentilerine rağmen geçmiş darbe ve muhtıraları da dikkate alarak ufukta bir darbe ihtimali gözükmüyor. FETÖ’nün, İsrail’in, Amerikalı Neoconların, onların Türkiye uzantılarının istemi ile darbe yapmanın zamanı geçti.



15 Temmuz bunun bir ispatı değil mi?



Sadece istihbaratın bile tek elde toplanması darbe ihtimalini çürütmeye yeter ve artar. Kaldı ki yarası olan gocunur kabilinden ordunun içerisinde ya da emniyet, yargı bünyesinde halen var olan ya da var olduğu sanılan FETÖ’cü orta kuşak elemanların altta ve yukarıda dayanakları olmadıkça darbe yapamazlar, kalkışırlarsa da yine 15 Temmuz’da olduğu gibi altında kalırlar.



Rand’ın tarif ettiği; “Orta Kademe Subaylar”ı devlet bilmiyor mu?



Elbette biliyor.



Unutmayalım devletler de genelde ihmal etmezler imhal ederler. Şüphesiz tüm bu söylentilere rağmen hükümet kulağının üzerine yatmamalıdır. Kamuoyunun ekonomik, bürokratik ve siyasi beklentilerine cevap vermelidirler.



Cevap verilmemesi halinde “Orta Kademe Subaylar”, “Orta Kademe Yargıçlar”, “Orta Kademe Sair Bürokratlar” durumdan vazife çıkartmaya kalkışabilirler. "

***

Evet Dr. Mehmet Bozkuş’un analizi böyle…

Son derece kıymetli ve önemli…

Belirttiğim gibi...

Türkiye her alanda yetişmiş çok değerli yerli ve milli aydınlara sahip...

Neden devlet ABD'de olduğu gibi bunları bir çatı altında bir düşünce kuruluşu olarak toplanıp gerekli raporları hazırlamaz...

Neden ülkenin özellikle güvenlik ve dış politika alanında yetişmiş liyakat sahibi değerler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer almaz...

Başkalarının yazdığı bu ülkeye yönelik algı operasyonu raporlarını, tezlerini tartışarak günlerimizi geçirmek yerine, anti tez raporlarla onların karşılarına neden çıkmayız!..

Ne bekliyoruz?

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Bilgi notu;

RAND CORPORATİON NEDİR?

RAND şirketi (Araştırma ve Geliştirme anlamında, İngilizce Research ANd Development başharflerinden) ilk önceleri Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetleri için araştırma ve geliştirme yapması maksadıyla 1946 yılında Project RAND ismiyle Douglas Havacılık Şirketi tarafından ABD Santa Monica'da kurulmuş, sonra 1948 yılında ana şirket bünyesinden ayrılmış, kâr amacı gütmeyen dünya çapında siyasi strateji ve düşünce kuruluşu.[1]

Organizasyon ABD hükümetine, Milli güvenlik konularında stratejiler üretme konularındaki çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Şirket eğitim, sağlık, hukuk ve bilim alanlarında da araştırmalar yapmaktadır.

RAND'ın yaklaşık 1.700 çalışanı vardır ve Santa Monica, Kaliforniya (merkezi), Washington D.C., Pittsburgh, Pennysylvania (Carnegie Mellon Üniversitesi ve Pittsburgh Üniversitesi'ne bitişik), Cambridge (İngiltere) ve Brüksel (Belçika'da) ofisleri bulunmaktadır.

Ayrıca ABD'de daha başka küçük ofisleri bulunmaktadır: Jackson Missisippi'de ve New Orleans Lousiana'da Körfez Eyaletleri Politikaları Enstitüsü, 2003 yılından beridir Doha'da (Katar) RAND-Katar Politikaları Enstitüsü bulunmaktadır.