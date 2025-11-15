Bu ülkeleri ele geçirmek çok zor! İlk 10'da sadece iki İslam ülkesi var!

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINA RAMAK KALMIŞTI

Ortadoğu’da İsrail-İran krizi ve ABD’nin İran’a saldırı hamlesi, geçtiğimiz dönemde küresel kaygılara yol açmıştı. Fakat artık bu doğrudan savaş, gerilimli ama sınırlı bir çatışmaya doğru evrildi. İsrail’in İran’ın stratejik tesislerine yönelik operasyonlarıyla gerilim yükselmişti; İran ise misilleme tehdidiyle yanıt vermiş, ABD ise sürece dâhil olmuştu.