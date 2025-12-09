Bu ülkede 'ev kadını olmak' bedava değil! Milyonlarca kadın maaş alıyor

HİNDİSTAN genelinde 12 eyalette 118 milyon yetişkin kadın, ev işleri için yerel hükümetlerden maaş alıyor. Bu durum dünyanın en büyük sosyal deneylerinden biri olarak görülüyor. Ev kadınlarını aldıkları 'ev işi' maaşını ise yine ailelerine ve çocuklarına harcıyor.

HİNDİSTAN dünyanın en büyük ve en sessiz sosyal deneyine sahne oluyor. Ülke genelinde 12 eyalette 118 milyon yetişkin kadın, ev işleri için yerel hükümetlerin sağladığı koşulsuz nakit ödemelerden yararlanıyor. BBC'nin haberine göre, ülkede giderek genişleyen bu uygulama, kadınların ücretsiz ev içi emeklerinin değerinin tanınması açısından “sessiz bir sosyal politika deneyi” olarak görülüyor.

Her ay 16 dolar maaş

Madhya Pradesh eyaletinde yaşayan Premila Bhalavi, devletin her ay hesabına yatırdığı 1500 rupi (yaklaşık 16 dolar) ile ilaç, sebze ve oğlunun okul masraflarını karşıladığını söylüyor. Küçük bir miktar olsa da düzenli gelir, kadınlara ekonomik kontrol ve bağımsızlık hissi sağlıyor.

Hindistan'da 'maaşlı ev kadınları' en ilginç ve en büyük sosyal deney olarak görülüp izleniyor. Ülke genelinde 12 eyalette 118 milyon yetişkin kadın, ev işleri maaş alıyor.

Partilerin en popüler kampanyası

Kadınlara yönelik nakit desteği son yıllarda siyasi kampanyaların merkezine yerleşti. Tamil Nadu, Odisha, Maharashtra gibi eyaletlerde seçimleri kazanan partiler, kadınlara yönelik düzenli ödemeler vaat etmişti.

Ev kadını Hint erkeğinden çok mesai yapıyor

Uzmanlara göre ödemeler, Hindistan feminist hareketlerinin yıllardır savunduğu ev içi görünmeyen emeğin ekonomik değerinin tanınması açısından önemli bir adım.

Geçen yıl yapılan bir araştırma, Hindistanlı kadınların günde ortalama 5 saat ücretsiz bakım ve ev işi yaptığını, bunun erkeklerin harcadığı sürenin 7,6 katı olduğunu ortaya koymuştu. Bu dengesizlik, ülkenin düşük kadın istihdam oranının temel nedenlerinden biri.

Tamil Nadu’da kadınlar, düzenli gelir sayesinde ev içi çatışmaların azaldığını ve özgüvenlerinin arttığını aktardı. Karnataka’daki kadınlar da daha iyi beslendiklerini ve ev içi kararlarda daha fazla söz sahibi olduklarını ifade etti.