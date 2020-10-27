Bu taşın fiyatı altınla yarışıyor! Dünyada sadece Tokat Zile'de bulunuyor
Ağaç opal taşı dünyada sadece Tokat Zile'de çıkıyor. Fiyatı altınla yarışan taş özel işlenerek kolye, küpe gibi takılar elde ediliyor. Taşın gram fiyatı ise dudak uçuklatıyor.
TOKAT Zile ilçesinde çıkan yarı değerli taşlardan en değerlisi olan milyonlarca yıllık dört renkli ağaç opali taşı işlenerek değerine değer katıyor. İşlenmemiş kütle halinde kilogramı bin dolar olan ağaç opali işlendiğinde yaklaşık 10 gramı 6-7 bin liradan alıcı buluyor.
Kolye, küpe yapılıyor: Tokat Endüstri Meslek Lisesinde açılan Yarı Değerli Taşlar ve Kuyum Atölyesi’nde ağaç opali ekonomiye kazandırılıyor. Kuyum atölyesinde çalışan kadınlar değerli taşları işleyerek kolye, küpe, tespihi gibi takı ürünlerine dönüştürüyor.
Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Özel İdaresi destekleri ile kurulan atölyede ayrıca jasper, kalsedon, ametist, agat taşları da işleniyor.
Kuyumcu Öğretmeni Nevra Yenisoy, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin desteği ile Zile ilçesinden sonra Tokat’ta da kurulan atölyede yarı değerli taşların işlendiğini söyledi. Doğaltaş atölyesinde yarı değerli taşların birçok aşamadan geçerek değerli takılara dönüştüğünü belirten Yenisoy, taşlar arasında en çok ağaç opalinin dikkat çektiğini kaydetti.