Bu taşın fiyatı altınla yarışıyor! Dünyada sadece Tokat Zile'de bulunuyor

TOKAT Zile ilçesinde çıkan yarı değerli taşlardan en değerlisi olan milyonlarca yıllık dört renkli ağaç opali taşı işlenerek değerine değer katıyor. İşlenmemiş kütle halinde kilogramı bin dolar olan ağaç opali işlendiğinde yaklaşık 10 gramı 6-7 bin liradan alıcı buluyor.