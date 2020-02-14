Bu Tarz Benim'in Sibel Arna'sı 14 Şubat'a özel orta parmak hareketi yaptı!
Köşe yazarı Sibel Arna, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü protesto amacıyla orta parmak hareketi yaparak tepkisini ortaya koydu.
Çeşitli programlarda jürilik yapan ünlü köşe yazarı Sibel Arna, Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozuyla orta parmak hareketinde bulundu. Arna'nın paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni yağdı. Sibel Arna şimdilerde ise YouTube kanalında fenomen konuklar ağırlıyor.
Sosyal medya hesabından verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Sibel Arna, iç çamaşırsız pozuyla 14 Şubat Sevgililer Günü'ne olay göndermede bulundu. Arna, "Yine bir Cem Talu fotoğrafı ile güne ait duygu ve düşüncelerimi paylaşıyorum: Al sana 14 Şubat" diyerek orta parmak hareketi yaptığı fotoğrafını paylaştı.
Sibel Arna Kimdir?
1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ünlü sunucu Sibel Arna, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Daha sonra da Marmara Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesini kazandı ve bu fakülte içerisinde bulunan İşletme bölümünden başarılı bir şekilde mezun oldu.
Sonrasında da İstanbul'da çeşitli medya ajansları ile çalıştı ve bu yönde televizyon dünyasına girdi. 2006 yılında CNN televizyonlarında Trends programını hazırlamaya ve sunmaya başladı.