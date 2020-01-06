Bu Tarz Benim'in Ayşe Nur Balcı son hali şaşırttı +18 videoları olay olmuştu!
Ekranların fenomen yarışma programı olan Bu Tarz Benim'in fenomen yarışmacısı Ayşe Nur Balcı son haliyle herkesi şaşırttı.
Estetikleri ve internetteki skandal yayınları ile bilinen Ayşenur Balcı, son haliyle herkesi şaşırttı.
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Periscope canlı yayınında soyunup göğüslerini, erkek arkadaşına ellettirdiği +18 videosuyla skandala imza atan Ayşe Nur Balcı, uzun süredir ortalarda yoktu.
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Eskilerin sansasyon kraliçesi Ayşe Nur Balcı, yaptığı kötü şeylerden pişman olduğunu dile getirerek yeni bir ilişkiye başladığını ve artık bambaşka biri olduğunu açıklamıştı. Şimdi o ilişkisi devam ediyor mu bilinmez ama Balcı, şimdilerde yeni tarzıyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.
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Twitter'ın fenomen hesabı Estetik Facts, sosyal medyadan bir anda kaybolan Ayşe Nur Balcı'nın, yakında yeni projelerle döneceğini duyurdu.
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