Bu Tarz Benim Ayşegül Doğan hırsızlıkla suçlandı 7 yıl hapsi isteniyor
Bu Tarz Benim yarışmasının en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Ayşegül Melisa Doğan'ın 7 hapsi isteniyor. Sebebini duyanların ağzı açık kaldı.
Bir dönemin efsane yarışma programı Bu Tarz Benim'de sivri diliyle herkesin dikkatini çeken Ayşegül Melisa Doğan, hapis istemiyle yargılanıyor. Doğan'ın suçu ise hırsızlık. İddialara göre, olay 22 Aralık günü Ayşegül Melisa Doğan'ın güzellik koçu olan arkadaşı Özge Özel ile buluşmasıyla başladı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Beşiktaş'ta buluşan ikiliden Doğan, Özel'in ehliyetini çantasından alarak eline geçirdi. Bir müddet sonra Doğan, Beşiktaş'ta aracı ile birlikte trafik polisleri tarafından durduruldu.
1.81 promil alkollü çıkan Ayşegül Melisa Doğan, ehliyet ve ruhsatını polis memurlarına ibraz ederken, daha önceden temin etiği Özel'in ehliyetini polislere verdi.
Söz konusu olay sonrası kendisine para cezası gelen Özel, ehliyetinin çalındığını fark edip suç duyurusunda bulundu.