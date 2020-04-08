Bu Tarz Benim Ayşegül Doğan hırsızlıkla suçlandı 7 yıl hapsi isteniyor

Bir dönemin efsane yarışma programı Bu Tarz Benim'de sivri diliyle herkesin dikkatini çeken Ayşegül Melisa Doğan, hapis istemiyle yargılanıyor. Doğan'ın suçu ise hırsızlık. İddialara göre, olay 22 Aralık günü Ayşegül Melisa Doğan'ın güzellik koçu olan arkadaşı Özge Özel ile buluşmasıyla başladı.