Bu suyu içenler zıplamadan duramıyor! Böbrek taşı kabusu bitiyor

“Suyu içen köye dönmeden, taşı düşürüyor”

Su içtikten sonra taş düşürenleri çok gördüğünü kaydeden mahalle yaşlılarından Mehmet Köseoğlu, “Bu su yıllardır burada akıyor. Köyümüzde böbrek taşı olan herkes taşlarını hep burada düşürdü. Doktorlar buraya gelip bu sudan numune aldılar. Daha sonra kendilerine giden hastaları bu köye gönderiyorlar böbrek taşı döksünler diye. Adam hasta olduğu için böbreklerine film çekiyorlar. Daha sonra bakıyorlar taş var. Bu köye gelip 1 hafta su içiyor sonra taş yok oluyor. Böbrek taşı hastalığı olan herkesin bu köye gelip su içmesini tavsiye ediyoruz. Suyun başında Zıplama, koşu yapma ve atlama bunlar çok eski zamanlardan gelen geleneklerimiz. Bu suyun başında zıplayıp silkinmek çok önemli bir şeydir. Suyu içtikten sonra buradan giderken yolda düşürenler var. Hiç yola çıkmadan direkt burada düşürenlerde var. Köye ulaşmadan taş düşürenler var biz gözümüzle bunları çok gördük” açıklamalarında bulundu.