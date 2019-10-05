Bu sözler büyük kavga çıkarır! Demet Akalın Hadise'ye resmen acıdı

Hadise ise Demet Akalın'ın bu sözleri üzerine sosyal medyada çok konuşulan, üzerine espiriler yapılan bir videodan esinlendiği şu sözlerle cevap vermişti: ''Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?"

İşte Hadise'nin 10 milyon videosu