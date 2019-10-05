Bu sözler büyük kavga çıkarır! Demet Akalın Hadise'ye resmen acıdı
Hadise ve Demet Akalın arasında sular durulmuyor. Akalın'ın söyledikleri Hadise'yi çok kızdıracak
Demet Akalın ve Hadise arasındaki gerilim gittikçe tırmanmaya devam ediyor. Hadise'nin Harbiye konseri ile başlayan atışmalar büyük bir kavgaya dönüşecek gibi duruyor. Harbiye'de konser veren Hadise, 'Mekanın sahibi benim' diyerek diğer şarkıcıları kızdıracak bir söze imza atmıştı ki sivri dili ile bilinen Demet Akalın'dan cevap gecikmemişti.
Demet Akalın, Hadise'nin Harbiye'deki sözleri için güzel şarkıcıyı bambaşka bir yerinden vurarak tepki göstermiş, "Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor" demişti.
Hadise ise Demet Akalın'ın bu sözleri üzerine sosyal medyada çok konuşulan, üzerine espiriler yapılan bir videodan esinlendiği şu sözlerle cevap vermişti: ''Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?"
Geçtiğimiz gün eşi Okan Kurt ile görüntülenen Demet Akalın, Hadise'nin Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştığının hatırlatılması üzerine şarkıcıyı oldukça kızdıracak şu sözleri söyledi: