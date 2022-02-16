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Bu simidin tanesi 7 TL! Adana'da günde sınırlı sayıda üretiliyor: Taleplere yetişemiyor

İhlas Haber Ajansı
Bu simidin tanesi 7 TL! Adana'da günde sınırlı sayıda üretiliyor: Taleplere yetişemiyor

ADANA’da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez unundan yapılmaya başlanan simit yoğun ilgi görüyor. Tanesi 7 liradan satılan simit günde sınırlı sayıda üretiliyor.

Bu simidin tanesi 7 TL! Adana'da günde sınırlı sayıda üretiliyor: Taleplere yetişemiyor

Adanalı Fahri Aslan, astsubay başçavuş olarak görev yaparken 2006 yılında geçirdiği kaza sonucu vazife malulü olarak emekli oldu. Aslan, daha sonra Seyhan ilçesi Baraj Caddesi’nde bir ekmek fırını işletmeye başladı.

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Bu simidin tanesi 7 TL! Adana'da günde sınırlı sayıda üretiliyor: Taleplere yetişemiyor

Geçirdiği kaza sonucu ise doktorlar tarafından Aslan’ın beyaz ekmek yemesi yasaklandı.

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Bu simidin tanesi 7 TL! Adana'da günde sınırlı sayıda üretiliyor: Taleplere yetişemiyor

Aslan, 2016 yılında Kastamonu’ya bir ziyaret için gittiğinde siyez unundan yapılmış ekmek yedi. Yediği ekmek kendisine hiçbir zarar vermeyince unu Adana’ya getirdi ve kendi fırınında siyez pidesi yaptı.

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Bu simidin tanesi 7 TL! Adana'da günde sınırlı sayıda üretiliyor: Taleplere yetişemiyor

Sosyal medyadan da tanıtımını yapan Aslan, artan talep sonucu önce haftada 2 gün ardından da haftanın her günü siyez pidesi yapmaya başladı. Ayrıca Aslan, İstanbul’a da şube açarak siyez unundan lahmacun, kuşbaşılı, kaşarlı ve sucuklu pide üretimine de geçti.

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